Die asiatischen Märkte geben am Mittwoch deutlich nach.

Besonders die chinesischen Börsen sind zurück auf Talfahrt: Obwohl neue Wirtschaftsdaten besser ausgefallen sind als erwartet, verliert der Hang Seng in Hongkong zeitweise 1,72 Prozent auf 21.096,40 Punkte. In Japan fiel der Nikkei 225 letztlich um 1,01 Prozent auf 33.920,40 Zähler, während der Shanghai Composite ins Plus drehte und zur Schlussglocke einen kleinen Gewinn von 0,26 Prozent auf 3.276 Einheiten verbuchte.

Und Gold hat in Asien seine Rekordjagd wiederaufgenommen, die Feinunze nähert sich der Marke von 3.300 Dollar.

Chinas Wirtschaft wächst überraschend stark

In China hat sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal zwar unerwartet stark auf 5,4 Prozent beschleunigt. Das lag allerdings an Sondereffekten: Im Vorgriff auf die Zölle haben vor allem die USA große Mengen an chinesischen Produkten importiert. Nach Einschätzung von Goldman Sachs dürfte das Wachstum im zweiten Quartal angesichts des starken Gegenwinds durch die US-Zölle deutlich zurückgehen.

Trump zum Zollstreit: "Der Ball liegt bei China"

Damit bleiben die Zölle auch weiterhin das alles beherrschende Thema. US-Präsident Donald Trump sagte am Dienstag, dass China auf die USA zukommen müsse, wenn es über niedrigere Zölle verhandeln wolle. "Der Ball liegt bei China", so der US-Präsident in einem Statement im Weißen Haus: "China benötigt einen Deal mit uns, wir müssen keinen Deal mit ihnen machen."

In Hongkong dürfte sich besonders der eingestellte Warenversand in die USA auswirken. So geben hier große Techwerte sichtlich nach.

