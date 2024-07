Konjunkturbericht

Die wirtschaftliche Aktivität in den USA hat sich laut einer Erhebung der US-Notenbank in den meisten Distrikten leicht bis moderat ausgeweitet.

Während sieben Distrikte einen gewissen Anstieg der Aktivität meldeten, verzeichneten fünf und damit drei mehr als im vorangegangenen Berichtszeitraum eine stagnierende oder rückläufige Wirtschaftstätigkeit, wie die Federal Reserve in ihrem Konjunkturbericht Beige Book schreibt.

Die Löhne stiegen in den meisten Distrikten weiterhin in bescheidenem bis mäßigem Tempo. Mehrere Distrikte berichteten von einer Verlangsamung des Lohnwachstums aufgrund einer höheren Verfügbarkeit von Arbeitskräften und eines geringeren Wettbewerbs um Arbeitskräfte. Insgesamt stieg die Beschäftigung im Berichtszeitraum laut der Erhebung leicht an. Die Preise zogen im Allgemeinen nur mäßig an. Die Ausgaben der privaten Haushalte haben sich nach Angaben der meisten regionalen Notenbanken in diesem Zeitraum kaum verändert.

Mit dem Beige Book bereitet die US-Notenbank die jeweils nächste Sitzung vor. Es ist eine Zusammenfassung von Kommentaren der zwölf regionalen Zentralbanken der USA, die über die aktuelle wirtschaftliche Lage in ihren jeweiligen Regionen berichten. Die nächste Zinssitzung der Fed findet am 30. und 31. Juli statt.

An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass die Fed bei der kommenden Sitzung die Zinssätze beibehalten wird; ein stabiles Zinsniveau ist zu 93 Prozent eingepreist. Derzeit liegt der Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent. Für die Sitzung im September preisen die Terminmärkte eine Zinssenkung um 25 Basispunkte zu 93 Prozent ein.

