Dow Jones stabilisiert sich nach Kursrutsch am Mittwoch

Derverlor zum Start in die Donnerstagssitzung 0,15 Prozent auf 26.480,98 Punkte. Im weiteren Verlauf schwankte er zwischen Verlusten und Gewinnen, zeigt sich nun jedoch stabil. Er weist aktuell ein minimales Plus von 0,06 Prozent bei 26.536,15 Punkten aus.

Nach der Talfahrt zur Wochenmitte geht die Wall Street am Donnerstag auf Erholungskurs. Im Lauf des Vormittags Ortszeit hat auch der zunächst leichtere Dow-Jones-Index ins Plus gedreht. Verglichen mit den jüngsten Abschlägen hält sich die Gegenbewegung aber in Grenzen. Die weiter rasant steigenden Corona-Neuinfektionen und die beschlossenen neuen Lockdowns sorgen für tiefe Sorgenfalten bei den Investoren. Denn die von vielen erhoffte wirtschaftliche Erholung dürfte damit ins Stocken geraten.

Zudem werden nach der Schlussglocke mit Twitter, Apple, Facebook, Amazon und der Google-Mutter Alphabet eine ganze Reihe von Technologie-Schwergewichten ihre Quartalszahlen vorlegen. Händler sprechen von einem wichtigen Tag in der Berichtssaison.

Am Vortag hatten Frankreich und Deutschland neue Beschränkungen beschlossen, mit deren Hilfe die Corona-Neuinfektionen eingedämmt werden sollen. Auch in den USA wurde am Mittwoch mit 79.000 Neuinfektionen das zweite Mal in Folge eine Zunahme um über 70.000 verzeichnet.

Dazu kommt die immer näher rückende US-Wahl . In der nächsten Woche wird sich entscheiden, ob der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden Amtsinhaber Donald Trump ablösen wird. In den Umfragen liegt Biden weiter deutlich in Front.

Für einen leicht positiven Impuls sorgen die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten. So ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als prognostiziert gesunken. Die US-Wirtschaftsleistung ist im dritten Quartal mit einem Rekordtempo gewachsen und hat sich von einem Großteil der Pandemieverluste erholt, aber sie liegt immer noch unter dem Niveau von 2019. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sprang zwischen Juli und September auf das Jahr hochgerechnet um 33,1 Prozent in die Höhe. Volkswirte hatten im Konsens mit einem Anstieg von 32,0 Prozent gerechnet.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

