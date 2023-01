USA: Frühindikatoren fallen im Dezember den zehnten Monat in Folge

Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren fiel gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, wie das private Marktforschungsinstitut Conference Board am Montag in Washington mitteilte. Es ist bereits der zehnte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rücksetzer um lediglich 0,7 Prozent gerechnet. Im November war der Index um revidierte 1,1 Prozent (zunächst minus 1,0) gefallen.

"Der Sammelindex ist im Dezember erneut stark gesunken - ein weiteres Signal für eine baldige Rezession in der US-Wirtschaft", sagte Direktor Ataman Ozyildirim vom Conference Board. "Die gesamtwirtschaftliche Aktivität dürfte in den kommenden Quartalen negativ werden, bevor sie im letzten Quartal 2023 wieder anzieht."

Der Sammelindex setzt sich aus zehn Indikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen. Die Indikatoren geben einen Eindruck über den Zustand der US-Wirtschaft.

