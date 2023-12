ZEW-Index im Dezember unerwartet gestiegen

Konjunkturerwartungen

Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland sind im Dezember entgegen den Erwartungen nicht gesunken.

Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland stieg auf plus 12,8 (November: plus 9,8) Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang auf plus 8,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage erhöhte sich auf minus 77,1 (minus 79,8). Ökonomen hatten einen Anstieg auf minus 77,0 Punkte erwartet.

"Trotz der aktuellen Haushaltskrise sind die Lageeinschätzung und die Konjunkturerwartungen für Deutschland erneut leicht gestiegen. Dazu beigetragen hat die Tatsache, dass sich der Anteil der Befragten, die von der EZB mittelfristig Zinssenkungen erwarten, verdoppelt hat", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. Das wiederum seien gute Nachrichten für die deutsche Baubranche, für die in diesem Monat deutlich optimistischere Erwartungen zu beobachten seien.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone stiegen auf plus 23,0 (plus 13,8) Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum sank dagegen auf minus 62,7 (minus 61,8) Zähler.

December 12, 2023

