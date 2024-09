Konjunkturmaßnahmen

Nachdem die chinesische Zentralbank umfassende konjunkturstützende Maßnahmen verkündet hat, bewegen sich die Aktien von Alibaba, NIO und Co. an der Wall Street deutlich.

Chinas Zentralbank hat wegen der schwächelnden Wirtschaft in der Volksrepublik weitreichende Konjunkturmaßnahmen angekündigt.

Dadurch sollen die Zinsen auf bestehende Immobilienkredite sinken, wie der Gouverneur der Behörde, Pan Gongsheng, in Peking sagte. Zudem soll bei einem zweiten Wohnbau-Darlehen die Quote für die Mindestanzahlung von 25 Prozent auf 15 Prozent sinken.

Banken sollen außerdem weniger Bargeld vorhalten müssen als bisher. Die Mindestrate hierfür werde um 0,5 Prozentpunkte gesenkt, sagte der Gouverneur. Damit werde dem Finanzmarkt etwa eine Billion Yuan (ungefähr 125,5 Mrd Euro) an Liquidität zusätzlich zur Verfügung stehen.

Alibaba, NIO & Co.: In den USA gehandelte chinesische Unternehmen profitieren an der Wall Street

Die in den USA gehandelten ADR-Papiere chinesischer Unternehmen legen vorbörslich kräftig zu. Für die Alibaba-Aktie geht es im vorbörslichen NYSE-Handel um 5,23 Prozent auf 94,80 US-Dollar nach oben. JD.com-Aktien gewinnen an der NASDAQ indes 7,49 Prozent auf 31,99 US-Dollar. Auch Tesla-Konkurrent NIO kann mithalten: NIO-Papiere legen an der NYSE 7,33 Prozent auf 5,71 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires