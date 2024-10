Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 15,94 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 15,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,88 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,11 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.930 Kontron-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,32 EUR erreichte der Titel am 19.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,30 Prozent. Am 09.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 2,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,88 EUR angegeben.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 423,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 06.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im TecDAX