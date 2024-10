Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,10 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 16,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 16,11 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,11 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.576 Kontron-Aktien.

Bei 23,32 EUR markierte der Titel am 19.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 30,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,54 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,88 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron veröffentlichte am 07.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent auf 423,83 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

