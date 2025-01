Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 19,98 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,7 Prozent auf 19,98 EUR. Bei 20,02 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 19,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 82.784 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Gewinne von 16,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 31,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Kontron seine Aktionäre 2023 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,688 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,10 EUR an.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 300,04 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 427,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Aktie aus.

