Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 18,38 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 18,38 EUR. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 18,12 EUR. Bei 19,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 159.211 Kontron-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 26,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 6,75 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 356,11 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Kontron dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,52 EUR fest.

