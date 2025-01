Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 19,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 19,85 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 19,75 EUR ein. Bei 19,97 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 116.191 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 17,48 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,68 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,688 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 30,10 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 427,74 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 300,04 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 27.03.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

