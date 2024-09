Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 16,47 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 16,47 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 16,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.814 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,59 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 16,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,668 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,88 EUR je Kontron-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 07.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,65 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

