Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 16,04 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,4 Prozent auf 16,04 EUR. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 15,89 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.257 Kontron-Aktien.

Bei einem Wert von 23,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.01.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 31,22 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,54 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 3,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,668 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,88 EUR angegeben.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,51 EUR je Aktie.

