Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 20,08 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 20,08 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 20,38 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,92 EUR. Bisher wurden heute 61.652 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 17,14 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 14,64 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,692 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 356,11 Mio. EUR gegenüber 277,67 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

