Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron kommt am Mittwochmittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,43 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr bei 16,43 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Kontron-Aktie bis auf 16,44 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 15,95 EUR. Bei 16,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 56.361 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. 41,94 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Mit Abgaben von 2,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,668 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,51 EUR im Jahr 2024 aus.

