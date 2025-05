Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 22,10 EUR.

Das Papier von Kontron legte um 11:40 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 22,10 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 22,24 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 69.162 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,37 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,45 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,733 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,99 Prozent auf 477,14 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kontron-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

