Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron behauptet sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Kontron hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 20,06 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Kontron-Aktie um 15:50 Uhr im XETRA-Handel bei 20,06 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,32 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Kontron-Aktie bis auf 20,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,14 EUR. Zuletzt wechselten 22.131 Kontron-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 16,25 Prozent Luft nach oben. Am 22.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR. Mit Abgaben von 14,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Am 03.05.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 356,11 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 277,67 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Kontron im Jahr 2024 1,55 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

