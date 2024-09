Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Kontron im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 16,22 EUR.

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 16,22 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,41 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,29 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.818 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.09.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

