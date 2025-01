Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Dienstagnachmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 19,96 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 19,96 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 19,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 38.013 Stück.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 14,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,10 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,688 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,10 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 06.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 300,04 Mio. EUR umgesetzt.

Kontron wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,51 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

