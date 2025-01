Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag gesucht

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 19,98 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 19,98 EUR. Die Kontron-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,98 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,98 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 323 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 14,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 31,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,688 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 30,10 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent auf 427,74 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,51 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

