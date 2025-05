Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag tiefer

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 22,74 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 22,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 22,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,76 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 150.483 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). 15,04 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 15,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 27.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 477,14 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Kontron dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

