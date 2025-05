Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochvormittag verlustreich

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,4 Prozent auf 23,22 EUR ab. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,16 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,76 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.077 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 26,16 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,66 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Abschläge von 34,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,713 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Kontron am 27.03.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 477,14 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 06.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,81 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

