Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 22,92 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 22,92 EUR zu. Bei 23,06 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.158 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,16 EUR an. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 14,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,703 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 385,45 Mio. EUR gegenüber 356,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2025 terminiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Kontron möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,82 EUR je Aktie.

