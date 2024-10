Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 16,19 EUR zu.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 16,19 EUR. Bei 16,22 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.494 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 44,04 Prozent zulegen. Am 09.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,54 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 4,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,668 EUR je Kontron-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Kontron am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,51 EUR fest.

