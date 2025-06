Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag gefragt

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 23,78 EUR.

Das Papier von Kontron konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 23,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 23,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 122.125 Kontron-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 26,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,01 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,714 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 385,45 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 356,11 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Kontron.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.

