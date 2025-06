Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 24,78 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,78 EUR nach oben. Der Kurs der Kontron-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,84 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 117.614 Stück.

Bei 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 38,86 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,714 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent auf 385,45 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 356,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,79 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie steigt: Kontron sichert sich millionenschweren Auftrag von tschechischer Bahn

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingefahren