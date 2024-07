Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 19,84 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 19,84 EUR. Bei 19,90 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,44 EUR. Zuletzt wechselten 43.090 Kontron-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 14,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,14 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 13,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,693 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 356,11 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 277,67 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Kontron dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

