Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Vormittag südwärts

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 19,44 EUR.

Die Kontron-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 19,44 EUR abwärts. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,44 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.560 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 19,96 Prozent Plus fehlen der Kontron-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Mit Abgaben von 11,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,693 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 356,11 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,67 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Kontron am 07.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Kontron-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,55 EUR fest.

