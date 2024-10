Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 16,51 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Kontron-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 16,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 16,61 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 16,51 EUR. Bei 16,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.866 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 15,54 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 6,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 07.08.2024. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 423,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 283,22 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

