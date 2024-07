Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Kontron zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 20,18 EUR.

Die Kontron-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 20,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 20,20 EUR. Bei 19,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 8.186 Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,14 EUR ab. Mit Abgaben von 15,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,693 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 03.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 356,11 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 277,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Gewinne