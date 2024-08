Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,64 EUR ab.

Die Kontron-Aktie musste um 09:03 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 16,64 EUR. Die Kontron-Aktie sank bis auf 16,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.437 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,14 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 16,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kontron-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,640 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,88 EUR.

Am 07.08.2024 hat Kontron in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 423,83 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 283,22 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Kontron dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

