Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gewinnt am Dienstagvormittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,91 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr stieg die Kontron-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 16,91 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 16,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,83 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.083 Kontron-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 37,91 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,21 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 4,14 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,665 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,88 EUR.

Kontron ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

