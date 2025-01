Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochnachmittag freundlich

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 17,93 EUR.

Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 17,93 EUR. Kurzfristig markierte die Kontron-Aktie bei 17,97 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 93.059 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Gewinne von 30,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,50 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,688 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,56 Prozent auf 427,74 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Kontron am 27.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

