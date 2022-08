Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Kontron 16,55 EUR

-0,54% Charts

News

Analysen

Um 09:22 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 16,44 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 16,44 EUR aus. Bei 16,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 391 Kontron-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,94 EUR erreichte der Titel am 24.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 31,33 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,22 EUR. Dieser Wert wurde am 08.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 46,52 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,75 EUR.

Am 05.11.2020 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.09.2020 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 297,70 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 297,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie zweistellig stärker: Teile des IT-Service-Geschäfts an VINCI-Tochter veräußert

Kontron-Aktie trotzdem im Minus: Quartalsumsatz und -Gewinn verbessert

Analysten sehen bei S&T-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron

Bildquellen: S&T