Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag nahezu unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 20,22 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 20,22 EUR bewegte sich die Kontron-Aktie um 15:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,34 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,04 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 20,12 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.738 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 13,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,14 EUR fiel das Papier am 22.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 17,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,692 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,63 EUR.

Kontron veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 356,11 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 277,67 Mio. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,55 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

