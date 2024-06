Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 19,99 EUR.

Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:42 Uhr um 1,5 Prozent auf 19,99 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 19,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,26 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.067 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.09.2023 Kursverluste bis auf 17,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,26 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,692 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,63 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 03.05.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent auf 356,11 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 277,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 07.08.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,55 EUR je Aktie.

