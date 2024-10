Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 16,76 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 16,76 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 16,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,53 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.644 Kontron-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 23,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,54 EUR am 09.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 7,28 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,668 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron gewährte am 07.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 423,83 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 283,22 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Kontron die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,51 EUR je Kontron-Aktie.

