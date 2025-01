Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Kontron. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 19,35 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:42 Uhr 1,8 Prozent auf 19,35 EUR. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 19,14 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 96.192 Kontron-Aktien.

Am 06.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 15,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,684 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,30 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 427,74 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2024 aus.

