Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zieht am Nachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Kontron-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 20,26 EUR zu. Bei 20,30 EUR erreichte die Kontron-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,26 EUR. Bisher wurden heute 32.182 Kontron-Aktien gehandelt.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 23,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,10 Prozent hinzugewinnen. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 15,40 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,636 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Kontron ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 356,11 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 277,67 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte Kontron die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Kontron-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Freundlicher Handel: TecDAX mittags mit Zuschlägen

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Erste Schätzungen: Kontron veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal