Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 15,96 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:45 Uhr bei der Kontron-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kontron-Aktie bisher bei 16,17 EUR. Das Tagestief markierte die Kontron-Aktie bei 15,96 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.303 Kontron-Aktien.

Am 19.01.2024 markierte das Papier bei 23,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 46,12 Prozent wieder erreichen. Am 09.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kontron-Aktie 2,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,668 EUR. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 07.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 423,83 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 283,22 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2024 1,51 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

