Kurs der Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag in Grün

24.10.24 09:25 Uhr

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 16,14 EUR.

Wer­bung

Werte in diesem Artikel Aktien Kontron 16,05 EUR -0,17 EUR -1,05% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Kontron-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 16,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Kontron-Aktie bei 16,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 496 Kontron-Aktien den Besitzer. Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 30,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2024 (15,54 EUR). Abschläge von 3,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,668 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,88 EUR. Am 07.08.2024 äußerte sich Kontron zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 423,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Kontron die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,51 EUR je Kontron-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie Börse Frankfurt in Grün: TecDAX notiert letztendlich im Plus Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich fester TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kontron-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kontron Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kontron Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Kontron AG