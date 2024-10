Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 16,24 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,24 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 16,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,18 EUR. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 10.324 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,32 EUR) erklomm das Papier am 19.01.2024. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 30,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2024 Kursverluste bis auf 15,54 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 4,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,668 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,88 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 07.08.2024 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 423,83 Mio. EUR – ein Plus von 49,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kontron 283,22 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 06.11.2025.

In der Kontron-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,51 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

