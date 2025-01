Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron verzeichnet am Montagmittag Verluste

Kontron im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,9 Prozent im Minus bei 18,70 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,9 Prozent auf 18,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Kontron-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,39 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 19,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174.161 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 16,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 18,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,684 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Kontron-Aktie wird bei 29,60 EUR angegeben.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontron noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2024 aus.

