Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 18,99 EUR.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:48 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 18,99 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Kontron-Aktie bis auf 18,39 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 251.301 Kontron-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,44 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,17 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 20,22 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,684 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,500 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Kontron mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 42,56 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Kontron wird am 27.03.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Hot Stocks heute: Die Luft wird dünn an den Märkten - Marktzinsen sind hoch - Höreraktie Kontron

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Donnerstagshandel im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht Verluste