Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Zuletzt sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 27,76 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 27,76 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Kontron-Aktie bei 27,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 158.738 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.07.2025 bei 27,76 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Abschläge von 45,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,796 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 06.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,33 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 385,45 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 356,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Kontron am 06.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,92 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Kontron-Aktie springt an: Kontron erhält millionenschweren Dienstleistungsauftrag von französischer Bahn

TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kontron-Investment von vor 3 Jahren verdient