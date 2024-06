Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Kontron gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kontron-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 19,02 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 19,02 EUR. Die Kontron-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,96 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,25 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.576 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kontron-Aktie. Am 22.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 9,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,692 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,88 EUR an.

Kontron veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 277,67 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 356,11 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert am Dienstagmittag im Minus

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Kontron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt die Dienstagssitzung mit Verlusten