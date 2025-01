Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron steigt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Kontron. Die Kontron-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 19,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:37 Uhr 2,1 Prozent auf 19,30 EUR. Die Kontron-Aktie legte bis auf 19,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.035 Kontron-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 22,44 EUR erreichte der Titel am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 16,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,15 EUR fiel das Papier am 05.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,684 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,60 EUR.

Am 06.11.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 427,74 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 300,04 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Kontron-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,48 EUR je Aktie.

