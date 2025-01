Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Kontron zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 19,38 EUR. In der Spitze legte die Kontron-Aktie bis auf 19,64 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.588 Kontron-Aktien.

Am 06.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 22,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,79 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,15 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kontron-Aktie 21,83 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,684 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

Am 06.11.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 427,74 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 300,04 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.03.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,48 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

