Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron legt am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Kontron. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,10 EUR zu.

Das Papier von Kontron legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 19,10 EUR. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,14 EUR an. Bei 19,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 4.879 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,49 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 26,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,684 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,60 EUR je Kontron-Aktie an.

Am 06.11.2024 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS lag bei 0,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 427,74 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kontron einen Umsatz von 300,04 Mio. EUR eingefahren.

Die Kontron-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je Kontron-Aktie.

