Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Dienstagmittag im Minus

Die Aktie von Kontron gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 19,20 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 19,20 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 19,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,31 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.426 Kontron-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 23,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 17,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2023 bei 17,14 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,73 Prozent würde die Kontron-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,636 EUR. Im Vorjahr hatte Kontron 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 03.05.2024. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 356,11 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 277,67 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.

